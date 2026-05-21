Sollievo Gasp: Koné ci sarà con l'Hellas

Il primo Mondiale con la Francia è li sullo sfondo, e per un parigino come lui è un sogno a occhi aperti. Prima però c'è una Champions da conquistare con la Roma. Manu Koné stringe i denti e ieri ha svolto l'allenamento in gruppo dopo aver saltato il derby a causa di un sovraccarico muscolare alla coscia. Il centrocampista ci sarà nell'ultima di campionato contro il Verona, una sorta di finale per ottenere il pass definitivo che riporterebbe il club giallorosso in Champions dopo sette anni. Gasperini ieri ha parlato con Koné chiedendogli un ultimo sforzo in un 2026 che ha visto il francese ai box già in tre occasioni. Sarà lui ad affiancare Cristante in mediana, mentre davanti Soulé è favorito su Pisilli per un posto accanto a Dybala e per aiutare Malen a chiudere in bellezza una stagione incredibile. E il futuro di Koné? Si vedrà. Prima c'è la Coppa del Mondo in America che potrebbe far lievitare la quotazione del 25enne messo nel mirino dall'Inter, ma anche da un paio di club di Premier League. La Roma non si è mai schiodata dalla richiesta di 50 milioni, ma probabilmente aspetterà di vedere come andrà il Mondiale prima di fissare un prezzo definitivo. Una cessione importante comunque sarà necessaria, poi ci si concentrerà sul mercato in entrata coi nomi di Nusa, Greenwood e Summerville in cima alla lista di Gasp. Tra le buone notizie per il tecnico c'è anche il ritorno in gruppo di Venturino, mentre Pellegrini ha svolto ancora terapie e difficilmente sarà tra i convocati per Verona, dove mancherà anche lo squalificato Wesley.

(gasport)