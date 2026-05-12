Scontro Capitale, La Lega ufficializza le 12:30: il prefetto riflette sul derby

Dobbiamo attendere ancora prima di sapere con certezza quando si giocherà il derby di Roma e di conseguenza le gare di Napoli, Milan, Juventus e Como, che come i giallorossi sono impegnati nella corsa Champions e da regolamento devono scendere in campo nello stesso momento. La Lega Serie A ieri ha dato una forte accelerata, decidendo di fare uscire in anticipo rispetto al solito martedì il programma della prossima giornata di campionato: Roma-Lazio e le altre gare per la Champions sono fissate alle 12.30 di domenica 17 maggio. Non hanno aspettato neanche la partita del Napoli, pubblicando il calendario di anticipi e posticipi con un asterisco. C'era fretta di fare chiarezza, anche perché erano tante le tifoserie in attesa di un'ufficializzazione. Tifosi che la Lega vuole ad ogni costo tutelare permettendo loro di muoversi in un giorno festivo. Oggi in prefettura si terrà sul tema un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e l'idea sarebbe quella di fare slittare il derby a lunedì 18 maggio. Una decisione condivisa che sembra non escludere l'ipotesi che si possa giocare la sera. È chiaro che prefettura e questura preferirebbero fissare la gara alle 18, ma è possibile che si prenda in considerazione anche un orario serale, solitamente vietato sempre per problemi di ordine pubblico. Una soluzione che potrebbe sembrare un compromesso, ma che invece non piace affatto alla Lega Serie A, pronta a tenere il punto se si verificasse un qualsiasi slittamento e anche a rivalersi nelle famose "sedi competenti", tanto da non escludere un ricorso al Tar. Sul tavolo poi l'a.d. Luigi De Siervo ha piazzato un'ipotesi alternativa, sperando che venga valutata anche da chi gestisce la sicurezza a Roma: "Posticipare la finale degli Internazionali", ha detto. [...] I vertici delle forze dell'ordine faranno ora le loro attente valutazioni, anche se c'è chi teme di poter essere accusato di non saper gestire due grandi eventi in contemporanea. Il fronte di chi vuole il rinvio è comunque piuttosto nutrito. Per il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca "La scelta di domenica alle 12.30 oltre a essere poco lungimirante, non tiene in minima considerazione le analisi fatte dagli organi di pubblica sicurezza. Sarebbe più saggio far giocare il derby lunedì". E l'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato: "Roma ha dimostrato di essere in grado di gestire in simultanea qualunque cosa, non ci spaventano nemmeno la finale del tennis e il derby. Certo, logica vorrebbe che un giorno fai una cosa e un giorno l'altra". Insomma, un bel braccio di ferro che oggi comunque dovrebbe arrivare a conclusione. Occorre aspettare. Ma ancora per poco.

(gasport)