Scamacca, scatto Champions

l Fulvio Bernardini si è svuotato, ma la Roma non si ferma. Il futuro continua a muoversi veloce, tra telefonate, strategie e sogni di mercato che stanno già incendiando la primavera giallorossa. I calciatori sono partiti: chi verso le vacanze, chi verso i ritiri delle rispettive nazionali per il Mondiale. Ma il motore romanista resta acceso. Eccome. Ryan Friedkin tornerà nelle prossime ore per entrare nel vivo della programmazione: rinnovi, assetto societario, mercato, nuove ambizioni. (...) Gasp vuole una squadra feroce, intensa, verticale. Una squadra che assomigli il più possibile alla sua idea di calcio. E dentro quell’idea c’è da tempo un nome ben preciso: Gianluca Scamacca. (...) Scamacca vuole tornare protagonista. Vuole respirare di nuovo l’aria delle grandi notti europee. Vuole Roma. E la Roma vuole lui. I contatti con alcuni giocatori giallorossi sono continui, il rapporto con l’ambiente non si è mai spezzato. Intanto a Bergamo qualcosa sta cambiando. L’Atalanta ha investito un anno fa 25 milioni su Krstovic e il club inevitabilmente dovrà valorizzare sempre di più il nuovo patrimonio offensivo. Scamacca invece ha il contratto in scadenza tra un anno e il suo futuro è tutto da scrivere. (...)

(corsport)