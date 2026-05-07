Sassuolo, Koné: "Non so dove giocherò la prossima stagione"

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Il nome di Ismael Koné è uno di quelli che gira maggiormente in orbita Roma. Il centrocampista del Sassuolo si è messo decisamente in mostra in questo campionato di Serie A, attirando le attenzioni di molti club. Il Sassuolo, però, per cederlo vuole un'offerta molto importante. Il classe 2002 avrebbe una clausola rescissoria da 35 milioni di euro e piace ai giallorossi ma soprattutto al Milan. In un'intervista rilasciata al quotidiano, il calciatore ha parlato anche di futuro.

[...] Piace a tante squadre. Dove giocherà l'anno prossimo? "Sono sincero: non lo so. Vediamo cosa succederà, ma sono concentrato su ciò che devo fare. Sono felice di stare al Sassuolo e della fiducia del club. Poi ci sarà il Mondiale"

Cosa era successo a Marsiglia con De Zerbi? "Siamo due persone che amano il calcio, ma con due visioni diverse. Lui ha davvero una passione incredibile. In quel periodo io avevo qualche difficoltà e probabilmente non riuscivo a dargli subito ciò che voleva. A Marsiglia sono stato bene, è stata una bella esperienza, ricordo la bravura dei compagni e il calore dei tifosi. Non sarò mai abbastanza grato per ciò che ho vissuto li anche se non è andata come avrei voluto. Non dirò mai nulla di male su Roberto: magari poteva avere più pazienza con me e io potevo evitare di rispondergli. Cose che succedono. Fu una discussione come tante: lui vuole che in mezzo al campo si facciano uno o due toc-chi, ma lo ho bisogno di un po' di libertà. Voglio cercare la giocata. Lui lo sapeva, ma quel giorno si arrabbiò". [...]