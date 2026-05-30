Saluta anche Massara, il ds sarà D'Amico. Gli obiettivi: rinnovi e plusvalenze

Adesso la separazione tra Frederic Massara e la Roma è ufficiale. Il direttore sportivo lascia il club dopo una qualificazione in Champions League: non va via dunque per i risultati sportivi, ma per il feeling mai sbocciato con il tecnico Gian Piero Gasperini. Al netto delle incomprensioni tra i due sul mercato, Massara ha finito per pagare anche la vicinanza con l'ex senior advisor Claudio Ranieri. [...]

Al suo posto Gasperini ritroverà Tony D'Amico, già con lui all'Atalanta: presto l'ufficialità. Primi obiettivi: chiudere i rinnovi di Dybala, Pellegrini e Celik e trovare plusvalenze per circa 60 milioni entro il 30 giugno. [...]

(corsera)