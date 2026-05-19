Ryan, il tenutario della Roma

La nuova Roma ha un volto sempre più riconoscibile Giovane, presente e operativo come forse mai prima d'ora. Dietro le riunioni di mercato, le strategie per il futuro, i summit a Trigoria e le decisioni che stanno ridisegnando il club, oggi c'è soprattutto Ryan Friedkin. (...) Dan Friedkin continua a mantenere il controllo generale del club, ma il passaggio di responsabilità verso il figlio maggiore è ormai evidente. Non è stato casuale l'arrivo anticipato di Ryan nella Capitale, la scorsa settimana, per dare una volta alla ristrutturazione della Roma post Ranieri e Massara. Ha voluto prendere in mano il progetto personalmente, entrando nel cuore delle operazioni e confrontandosi direttamente con l'allenatore. Dalla questione direttore sportivo ai rinnovi, passando per il mercato e le linee guida della nuova squadra, ogni dossier pesante passa ormai dalla sua scrivania. Dan, invece, continua a muoversi lontano dai riflettori. (...) Una scelta precisa, quasi strategica: lasciare campo operativo al figlio che più gli assomiglia per mentalità, visione imprendiroriale e approccio manageriale. E Ryan, quello spazio, se lo sta prendendo sempre di più. A gennaio era tornato nella Capitale per seguire personalmente le operazioni di mercato e proprio il suo intervento nella trattativa Malen risultò decisivo per chiudere uno degli affari più vantaggiosi degli ultimi anni. Domenica ha viaggiato con la squadra da Trigoria all'Olimpico ed è persino entrato nello spogliatoio - non era mai accaduto prima - per fare un discorso alla squadra e caricarla a pochi minuti dal derby. Ha detto loro di essere orgoglioso dello spirito con cui stanno affrontando la stagione, facendo i complimenti a Gasperini per come ha gestito una stagione delicata e che può riservare un traguardo storico per la proprietà. (...) Friedkin Jr, che in settimana dovrebbe scegliere il nome del nuovo ds dopo vari

colloqui, sta approfondendo anche un altro dossier delicatissimo: quello legato al ritorno di Totti a Trigoria. Il contratto da ambasciatore è pronto, manca soltanto il via libera definitivo. Dopo il 22 maggio, data dell'udienza finale del divorzio con Ilary Blasi, e con l'attenzione mediatica destinata ad allontanarsi dalle questioni private dell'ex capitano, la situazione potrebbe finalmente sbloccarsi. l'allenatore apprezza presenza e tempestività decisionale del vicepresidente: "Abbiamo la fortuna di avere la proprietà presente - ha detto prima e dopo il derby -. Quando ci sono loro, diventa tutto più facile". La Roma del futuro porterà inevitabilmente la firma di Ryan Friedkin. (...) Sempre più Ryan-centrico.

(corsport)