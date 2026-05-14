Ryan Friedkin a Trigoria da Gasp. Via ai rinnovi, partendo da Dybala

Ryan Friedkin a Trigoria. La presenza del figlio di Dan pesa, e anche tanto. Basta chiedere a Gasperini, che ieri pomeriggio si è subito confrontato con il vice presidente. (...) Il primo punto all’ordine del giorno riguarda i rinnovi di contratto. L’obiettivo della proprietà è chiaro: blindare i pilastri, ma riducendo in modo significativo il monte ingaggi. Entro il derby è previsto l’incontro decisivo con il manager di Paulo Dybala; la distanza tra domanda e offerta c’è, ma la volontà di chiudere è reciproca. Parallelamente, Ryan vedrà anche gli agenti di Celik (che ha incassato il gradimento tecnico di Gasp) e di Lorenzo Pellegrini. Per il capitano e per la Joya si profila una proposta di ridimensionamento dello stipendio, coerente con la nuova politica di sostenibilità del club. Mentre si lavora ai contratti dei calciatori, resta da sciogliere il nodo dirigenziale. (...)

(corsera)