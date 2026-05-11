Rossettini: "Vinto lo scudetto senza proclami. La finale di Coppa Italia? La Juventus nella gara secca è la squadra più forte"

IL MESSAGGERO - Luca Rossettini ha guidato le ragazze della Roma femminile al terzo scudetto della storia giallorossa. Fresco campione d'Italia, alla prima stagione nella Capitale, il tecnico proverà anche a vincere la Coppa Italia nella finale contro la Juventus. Rossettini ha rilasciato un'intervista al quotidiano. Ecco alcuni passaggi.

Lo scudetto, una festa inaspettata?

«Una festa attesa, un percorso lungo e tortuoso. Con delle cadute e dei momenti di delusione. Alla fine è stato straordinario, siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto e della disponibilità che ci hanno messo le ragazze. Abbiamo vinto lo scudetto senza proclami ma consapevoli di quello che si stava creando».

Lei è al primo anno nel calcio femminile com'è nata la possibilità di arrivare alla Roma?

«In maniera casuale, da una chiacchierata con un'amica che conosceva le vicende del calcio femminile più di me. Stavo finendo il corso Uefa Pro a Coverciano, e in questa chiacchierata mi dice che c'era stato un cambiamento nella guida tecnica giallorossa e se mi sarebbe potuta interessare. Ero in un momento di riflessione nel mio percorso e sentivo il bisogno di provare una nuova avventura».

Cosa ha fatto la differenza? «I colloqui con la dirigenza della Roma, anzi approfitto per ringraziare tutti: Bavagnoli, Migliorati e Canovi con i quali abbiamo parlato e trovato subito feeling personale e umano». [...]

C'è l'ultimo atto di Coppa Italia contro la Juventus che vi ha battute due volte in altrettante finali quest'anno.

«Nella partita secca sono la squadra più forte. Ma noi siamo una Roma diversa rispetto ai mesi passati. Siamo cresciuti tanto come collettivo e come singoli. Nella preparazione non ci sarà tanta differenza. Sarà una finale con una carica diversa».