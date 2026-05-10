Roma-Zeki, apertura sul rinnovo

Il rinnovo di Celik resta una questione aperta. Anzi, apertissima. Sembrava impossibile la conferma a Roma, invece nelle ultime settimane qualcosa è cambiato. Il motivo? Gasperini apprezza il turco e lo vuole a bordo anche nella prossima stagione. Alla fine dei conti lo considera un giocatore che si allena sempre al massimo, capace di alzare il livello delle sedute. [...] Già, il manager dell'esterno aveva sparato alto in una prima battuta: 4 milioni (netti) di stipendio. Una cifra ritenuta fuori budget per la Roma, che ha abbandonato immediatamente il tavolo. Il club, in generale, vuole abbassare o quantomeno contenere il monte ingaggi. [...] Gasperini, infatti, pensa che Celik sia qualcosa di più di un gregario. [...] L'entourage dell'esterno deve però abbassare le pretese sullo stipendio: l'aumento rispetto ai 2,5 milioni attuali è possibile. Sui 3 milioni, forse anche qualcosa di più, si potrebbe arrivare alla stretta di mano. Anche perché il turco può ancora beneficiare degli effetti del decreto crescita. Traduzione: alla Roma il compenso lordo costa un po' meno rispetto alla normalità. Va ricordato, comunque, che sullo sfondo c'è sempre la Juventus, che lo ha messo nella lista della spesa da parametro zero. [...] Davanti a lui adesso ci sono tre partite prima di decidere cosa fare in futuro: restare all'Olimpico o andare a rinforzare la concorrenza. In un tempo neanche così lontano era la terza scelta dietro a Karsdorp e Kristensen, mentre adesso è un ingranaggio della Roma, un elemento affidabile e solido, che spesso porta a casa la sufficienza. Non sarà mai Wesley, ma Celik difensivamente è cresciuto moltissimo. Il parere di Gasperini pesa come un macigno e può fare la differenza in questa partita a scacchi.

(Corsport)