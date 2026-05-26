Roma, regalo per la Champions. Rinnovano Dybala e Pellegrini

La Roma è tornata a riveder le stelle. Lo ha scritto, lo ha cantato, lo ha stampato addosso ai giocatori con le magliette celebrative: "Back where the stars shine". E lo ha detto anche alla Champions, sui social, come si saluta una vecchia conoscenza ritrovata dopo sette anni: «Bello rivederi». Il riassunto perfetto di una notte lunga, cominciata a Verona e finita a Trigoria. L'ultima immagine della stagione è la mattinata di ieri al Fulvio Bernardini, con la squadra ancora euforica per la qualificazione. Prima la colazione, poi il saluto ai dipendenti del centro sportivo, gli applausi, i sorrisi, gli abbracci. E le foto. Poi il rompete le righe. Prima, però, il discorso di Gasperini. Poche parole, molto chiare, per chiudere la stagione e aprire già la prossima. «Siete stati strepitosi». (...) Un applauso collettivo, prima della separazione. Koné raggiungerà la Francia, Ndicka la Costa d'Avorio, Wesley il Brasile: tre romanisti al Mondiale, tre pezzi importanti del gruppo che Gasperini ha riportato in Champions. Gli altri inizieranno le ferie, in attesa del raduno estivo. Dybala è partito ieri sera verso l'Argentina, a Roma è rimasto il suo agente Carlos Novel, atteso dal confronto con i Friedkin per chiudere la trattativa sul rinnovo dell'argentino. Stesso discorso per Lorenzo Pellegrini che ha vissuto mesi complicati, tra rendimento, critiche e un futuro rimasto (volutamente) congelato fino alla fine del campionato. A dirigere que-sta orchestra c'è Gasperini. (...)

(La Repubblica)