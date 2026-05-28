Roma, prime mosse: obiettivo Greenwood, pronto l’assalto. Soulé aria di addio

Tra le stelle d'Europa, quella di Mason Greenwood brilla più di tutte. Quarantotto gol in due stagioni e una valutazione di 55 milioni di euro. E quando il suo nome altisonante è entrato di forza al primo posto della lista delle preferenze di Gian Piero Gasperini, sotto forma di "regalo" per la Champions. (...) Perché con il bomber dell'Olympique Marsiglia il popolo giallorosso è pronto già a rivivere quelle emozioni vissute con gli eroi del passato, a partire da Gabriel Batistuta, l'ultimo re del gol costato al club 72 miliardi delle vecchie lire, e a rinunciare se necessario anche ad un talento come Matias Soulé. (...) Il club sta studiando la fattibilità di un'operazione che di certo non è di poco conto. Il nodo Greenwood è ovviamente legato al cartellino dell'inglese, perché l'OM ha speso 25 milioni per il cartellino dell'inglese (contratto fino al 2029). con il Manchester United che ha diritto al 40% sulla futura rivendita del giocatore. Un'operazione da 50 milioni, anche se la Roma conta di abbassare la cifra, in considerazione del fatto che il Marsiglia ha necessità di vendere e far cassa per esigenze di bilancio. E i rapporti con il club francese sono d'altra parte ottimi dopo l'affare Robinio Vaz concluso a gennaio e in passato quello del francese Jordan Veretout.

L'affare potrebbe registrare un'impennata in coincidenza con l'incarico al ds Tony D'Amico. Il papà-agente di Greenwood, del resto, ha già aperto alla Roma e attendeva solo la qualificazione in Champions per sedersi attorno ad un tavolo con la Roma. Lo stesso Gian Piero Gasperini è pronto a sentire il giocatore per spiegargli come intende utilizzarlo e raccontargli cos'è l'universo giallorosso. (...) L'offerta dell'Aston Villa sembra al momento la più concreta, anche se la Roma da parte sua chiederà per il cartellino del trequartista argentino non

meno di 35-40 milioni. Una cessione che aiuterebbe il

club anche in vista del 30 giugno e del fine accordo con l'Uefa per il Settlement agreement. Il desiderio di Gasp, unito a quello dei tifosi, prevede un progetto tattico centrato su Malen (l'uomo del svolta dell'ultima stagione) e proprio su Greenwood: con loro due si formerebbe una coppia da Champions di assoluto livello che dal centrocampo e dalle fasce troverebbe i rifornimenti giusti per esprimersi al meglio. Il paragone con Ousmane Dembélé, vincitore dell'ultimo Pallone d'Oro, è pesante ma deriva principalmente da una caratteristica che ha contraddistinto Greenwood fin dalle giovanili del Man Utd: Mason, cioè, è completamente ambidestro. (...)

In stagione Greenwood ha calciato 57 volte con il piede sinistro e 56 volte con il piede destro giocando principalmente da esterno. Per fare un paragone: quest'anno Soulé ha calciato 45 volte con il sinistro e solo 4 volte con il piede destro. Un profilo unico, sottolineato anche da Gunnar Solskjaer - l'allenatore che lo fece esordire allo United a soli 17 anni: "Non ha un piede debole, ne ha due forti". Il che gli permetterebbe di giocare su entrambe le fasce alle spalle di Malen. (...) Le accuse di violenza domestica contro l'attaccante sono state formalmente ritirate nel febbraio 2023. In seguito, dopo essere passato al Getafe e poi all'Olympique Marsiglia, il giocatore è tornato a competere ad alti livelli attirando l'interesse anche di Atletico Madrid e Borussia

Dortmund. È lui il primo obiettivo, l'alternativa resta Crysencio Summerville del West Ham, fresco di convocazione al Mondiale con l'Olanda in cui giocherà proprio al fianco di Malen.

(gasport)