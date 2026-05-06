Roma, nel mirino c'è anche Summerville: e adesso Celik può rinnovare

Non smantellare la base, ma anche rinforzare il reparto offensivo. Tra le idee per il futuro della Roma di Gian Piero Gasperini spiccano due richieste che saranno ribadite nell'imminente incontro con i Friedkin. La prima preoccupazione dell'allenatore giallorosso resta intatti quella di trovare elementi in grado di incidere di più in zona gol sulla falsariga di quanto ottenuto da Malen e Wesley. In attesa della scelta del nuovo direttore sportivo, il tecnico ha annotato due nomi in cima alla lista: Nusa del Lipsia e Summerville del West Ham. Gli Hammers sono vicini alla retrocessione e potrebbero ritrovarsi a dover cedere l'olandese assistito peraltro dalla stessa agenzia di Malen. Occhi anche in Italia dove è monitorato da tempo Doumbia del Venezia, il centrocampista piace pure al Benfica di Mourinho. L'altro punto, ribadito dopo il successo con la Fiorentina, porta ai rinnovi. Oltre a Pellegrini salgono le quotazioni di Celik che gode ancora del Decreto Crescita e sembra ora disposto ad abbassare le richieste.

(gasport)