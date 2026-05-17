ROMA-LAZIO: le probabili formazioni dei quotidiani. Ballottaggio Soulé-El Aynaoui al posto di Koné

Alle 12:00 la Roma affronterà la Lazio di Sarri senza Motta, Patric, Romagnoli (squalificato) e Zaccagni. Sfida importantissima per la corsa Champions che si giocherà in un Olimpico tutto giallorosso, con Gasperini che potrà contare su quasi tutto il gruppo a disposizione, a parte Koné (ancora in dubbio) e Zaragoza. Gasperini, in assenza del francese, si schiera con il 3-4-1-2, con Cristante Alle spalle di Malen e Dybala. Pisilli, al suo primo derby da titolare, in coppia con El Aynaoui o Cristante (in questo, con il capitano della Roma a centrocampo, si tornerebbe al 3-4-2-1 con Soulé che sostituirebbe Neil)

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Dybala, Soulé; Malen.

GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Pisilli, Wesley; Cristante; Dybala, Malen.

IL MESSAGGERO (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Pisilli, Wesley; Cristante; Dybala, Malen.

IL TEMPO (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Dybala, Soulé; Malen.

CORRIERE DELLA SERA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Pisilli, Wesley; Cristante; Dybala, Malen.

IL ROMANISTA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Pisilli, Wesley; Cristante; Dybala, Malen.