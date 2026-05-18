Roma-Lazio: la moviola dei quotidiani. Maresca sufficiente, controlla la partita ma si perde il rosso su Maldini

Buona la prestazione di Maresca nel derby, l'unico errore evidente è quello del mancato cartellino di Maldini su Hermoso (più rosso che giallo) ma lì, forse la colpa è più del VAR Di Bello. Per il resto una gara ben controllata, lascia correre all'inizio, poi interviene di più man mano che si svolge la partita

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 6.5 Giusto annullare il gol di Dia al 29' p.t. È in fuorigioco la punta della Lazio già in partenza sul cross di Taylor. Qualche dubbio per un tocco di mani in area di Cristante su girata di Noslin. Il Var fa proseguire. Tutto regolare nelle azioni dei gol. Nel finale, espulsi Rovella e Wesley che si spintonano.

Rischia Maldini: intervento duro su Hermoso.

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 6 Si perde un rosso chiaro, Maresca, che pure non aveva demeritato fino a quel momento: nell'occasione, colpevole anche Di Bello (forse più colpevole). Per il resto ha tenuto una partita difficile, con due rossi (corretti) e 5 gialli con 32 falli fischiati. Entrata con la gamba [destra] tesa, piede a martello e punto di impatto alto (sulla tibia sotto il ginocchio] di Maldini su Hermoso: sicuramente non nulla (come ha fatto Maresca), rosso più che giallo, Di Bello muto. Male. Wesley e Rovella fuori controllo: mani addosso alte, rossore entrambi, corretta e doverosa la doppia espulsione. Celik cade in area, contatto con Rovella che allarga la gamba destra, poco per dare rigore. Isaksen già in area, è lui che aggancia, con la sinistra, la sinistra di Mancini. Nuno Tavares-Wesley, spalla contro spalla, mentre su Dybala il fallo è fuori area. E' buono il gol di Mancini, nonostante qualche protesta da parte della Lazio: Mancini salta pulito su Cancellieri che finisce a terra, così come è di gioco il contatto che subisce lo stesso Mancini da parte di Gila che gli salta dietro. Annullato un gol a Dia, che però era partito in fuorigioco netto al momento del cross di Taylor: fra lui e Hermoso [che il SAOT ha individuato come penultimo difendente) si sono almeno due metri, l'assistente numero uno aspetta la fine dell'azione prima di alzare.

VAR: Di Bello 5

Eppure la finale di Sinner era prevista per le 17, cos'altro c'era da guardare invece del fallo di Maldini su Hermoso?

IL TEMPO Prestazione molto buona per Fabio Maresca, preciso nelle decisioni e in costante controllo, anche e soprattutto quando sale la tensione. Inizialmente l'arbitro campano opta per una soglia prudente, fischiando molto. In maniera intelligente prova a gestire dal punto di vista disciplinare alcuni falli, tenendo i cartellini nel taschino: grazia Taylor che trattiene El Aynaoui, richiama Rovella e lo stesso El Aynaoui. Giusto poi il giallo per l'ex Ajax, che fa fallo su Dybala e, dopo averla scampata in precedenza, non protesta. La Lazio sul finale di tempo chiede un mani di Cristante su una rovesciata di Noslin, ma prima c'è un tocco col fianco e il braccio è attaccato: giusto lasciar correre. Subito dopo l'1-0 sale la tensione, si accende un parapiglia di cui fanno le spese Cancellieri ed Hermoso, ammoniti. Nella ripresa, giusto il fallo a favore della Roma per l'impatto Noslin-Rensch, ma è corretto anche non ammonire. Non c'è nulla in area sul contatto Rovella-Celik: un leggero sbilanciamento aereo, ma il turco non subisce alcun fallo. Regolare lo spalla a spalla in area tra Tavares e Wesley; il portoghese poi sarà correttamente

ammonito per un fallo al limite dell'area su Dybala. Al 70'

scatta una rissa; Maresca è reattivo e prova a separare Wesley e Rovella, che comunque vanno sopra le righe e quindi giustamente vengono espulsi. Non è punibile il contatto Mancini-Isaksen nell'area giallorossa. Il danese si conquisterà poi un giallo, giusto, a carico di El Shaarawy

IL ROMANISTA - VOTO 5 Non benissimo Maresca nel derby. Parte bene e tiene la gara ma non la regge fino alla fine, perdendosi in alcune interpretazioni disciplinari. All'8' Taylor trattiene vistosamente El Aynaoui a centrocampo, ma Maresca lo grazia dal cartellino. Che arriva al 22' per olandese all'ennesimo fallo su Dybala (il direttore di gara permette parecchio ai difensori laziali sull'argentino). Al 29' Dia segna dopo un batti e ribatti ma partendo in fuorigioco di un centinaio di metri. L'illusione è per pochi. Verso la fine del primo tempo, al 42, iniziano le scaramucce. E bagarre dopo un'incursione in area di Rovella parata da svilar in uscita per ur bisticcio Dia-Mancini al limite dell'area. Maresca sceglie un'ammonizione per parte: Cancellieri e Hermoso rimediano il giallo. Nella ripresa sale ancora un po' la pressione. Al 19' Nuno Tavares stende Dybala sul vertice destro dell'area e rimedia il giallo. Cinque minuti dopo altro capannello al limite dell'area della Roma: Rovella e Wesley si beccano, Svilar finisce addirittura a terra, con il laziale che esagera. Maresca plateale: espulsione per tutte e due, ma quella del brasiliano è inspiegabile.

A 5' dal 90' El Shaarawy viene ammonito per un (presunto) fallo su un Isaksen, del resto sempre pronto a crollare come morto al minimo tocco. Poi l'altro episodio su cui Maresca non si dimostra all'altezza (e nemmeno il Var Di Bello, che andrà al Mondiale…): Maldini entra con i tacchetti e lascia i segni a Hermoso: sarebbe da arancione tendente al rosso, ma viene graziato.