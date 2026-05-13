Roma, l'agente di Dybala a Trigoria per il rinnovo

Ieri mattina l'agente di Paulo Dybala è sbarcato a Trigoria per dare il via ai primi dialoghi concreti sul rinnovo del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno. Si è trattato di un incontro fondamentale dopo le parole pronunciate dall'argentino al termine di Parma-Roma, quando aveva gelato l'ambiente ricordando che, senza un nuovo accordo, il derby contro la Lazio sarebbe stato il suo ultimo atto all'Olimpico in giallorosso.

(...) Gian Piero Gasperini ha già espresso chiaramente la volontà di trattenere il fuoriclasse argentino, dichiarandosi pubblicamente felice di poter contare su di lui anche nella prossima stagione. Tuttavia, il tecnico ha precisato che la decisione finale spetterà esclusivamente alla proprietà. Ora il dossier è nelle mani dei Friedkin, che dovranno valutare il peso economico e la sostenibilità dell'intera operazione.

(...) Dybala resta in attesa di una proposta ufficiale, ma per far sì che la trattativa vada in porto sarà necessaria una sensibile riduzione dell'ingaggio da parte del giocatore. Nel frattempo, il Boca Juniors rimane alla finestra, pronto ad approfittare di un'eventuale rottura tra la Joya e il club capitolino.

(Repubblica)