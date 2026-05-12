Roma: la carica di Malen per l'operazione sorpasso

LEGGO (F. BALZANI) - Due tappe, un derby e tre fattori per sperare. Il gol di Malen al 101' contro il Parma e il ko del Milan con l'Atalanta hanno accesso ancora di più la corsa Champions della Roma. Che vivrà 15 giorni giorni bollenti, a partire dalla sfida alla Lazio che ieri De Siervo ha ufficializzato a domenica alle 12:30 nonostante serva l'ok di Questura e Prefettura che avrebbe voluto giocarlo lunedì alle 18 per evitare la contemporaneità con la finale degli Internazionali. Il derby si porta dietro anche Genoa-Milan, Juve-Fiorentina, Pisa-Napoli e Como-Parma: tute valide per la corsa Champions. La Roma, sulla carta, ha l'impegno più delicato ma anche un tris di condizioni favorevoli. Perché la vittoria di Parma ha dato ancora più energia a un gruppo mai così compatto col suo allenatore e con una forma fisica invidiabile. Altrettanto non si può dire di Juve e Milan che farà visita all'ex romanista De Rossi. Il secondo fattore riguarda la cabala: Gasp infatti ha ottenuto nelle ultime due stagioni un posto in Champions proprio a maggio. Infine i ritorni: con quello di Pellegrini, Gasperini avrebbe per la prima volta tutta la rosa a disposizione. A partire da Dybala, apparso finalmente al top contro il Parma. La Joya ha lanciato un messaggio chiaro alla società. Gasperini vorrebbe trattenerlo, magari con un contratto che preveda una base fissa più bonus legati alle presenze. Dybala ha messo in stand by le offerte di Boca e Fenerbahce, prima c'è da giocare un derby in cui non è mai riuscito a mettere la firma. E in cui sosterrà ancora Malen diventato l'acquisto invernale più prolifico di sempre in Italia. Ora è a due gol dalle 15 realizzazioni di Gullit, il secondo olandese con più marcature in una sola stagione alle spalle di Van Basten. Ma il giallorosso ha avuto sei mesi in meno di tempo.