Roma, Hermoso rinnova. Malen, contratto fino al 30

LEGGO (F. BALZANI) - I primi rinnovi, il riscatto di Malen e la nomina di D'Amico come nuovo direttore sportivo che si avvicina sempre più. Passata la festa per la qualificazione in Champions la Roma ha iniziato a fare sul serio per progettare la prossima stagione. Ieri il club ha annunciato l'acquisto definitivo di Malen per 25 milioni dall'Aston Villa con tanto di simpatico video girato in un'osteria romana in cui un tifoso: "Sei Bobby, ma resti?". E Malen risponde: "Sì, Bobby resta". Un'operazione scontata e non solo perché sono state scattate tutte le clausole per l'obbligo di riscatto. L'olandese è stato l'uomo simbolo della seconda parte di stagione, quella decisiva per il raggiungimento del terzo posto. Il bomber si lega alla Roma fino al 2030 a circa 4 milioni stagione più bonus. Pochi minuti dopo è stato ufficializzato anche il rinnovo per Hermoso: la Roma ha esercitato l'opzione per il prolungamento del difensore spagnolo fino al 2027. D'altronde Hermoso è stato uno dei fedelissimi della Roma di Gasperini e non si è mai opposto al nuovo matrimonio con il club dopo i primi mesi difficili della scorsa stagione. A breve saranno comunicati anche i prolungamenti di Cristante e Mancini e - a meno di clamorose sorprese - anche i rinnovi di Dybala e Pellegrini. Quella della Joya dovrebbe essere certificato nel week end. Nel frattempo Gasperini - partito ieri per Torino - si è mosso personalmente per Greenwood ottenendo una prima apertura dell'attaccante inglese. E' lui il colpo individuato per costruire un attacco da Champions. Ma nella lista ci sono anche Summerville, Nusa e Tzolis. Prima, però, sarà ufficializzato l'addio a Massara e la firma del nuovo direttore sportivo. Tutti gli indizi (uno è il licenziamento di Furlani al Milan) portano ormai a Tony D'Amico che ha già lavorato e vinto con Gasperini a Bergamo. L'Atalanta sta opponendo resistenza nonostante l'imminente arrivo di Giuntoli. Una resistenza che dovrebbe crollare in queste ore.