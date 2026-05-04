Roma Femminile, celebrazioni allo stadio per il terzo scudetto

CORRIERE DELLO SPORT - L'intervallo di Roma-Florentina sarà impreziosito da un momento magico: le ragazze giallorosse di Luca Rossettini, Infatti, sfileranno all'Olimpico dopo la conquista del terzo scudetto. Si prenderanno l'applauso del pubblico perché la Roma Femminile ha dominato la Serie A Women, restando in vetta dalla prima giornata. Ci saranno tutte le protagoniste della cavalcata al titolo, in primis la capitana Manuela Glugliano, che con la doppietta decisiva di sabato alla Ternana è salita a quota 18 gol stagionali. Prossimamente la squadra sarà ospitata in Campidoglio. L'ha confermato il sindaco Roberto Gualtieri vía social: "Complimenti ragazze per questo terzo scudetto in quattro anni! Roma è orgogliosa di voi e vi aspetta in Campidoglio per celebrare questo nuovo grandissimo traguardo!".