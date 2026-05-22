Roma d’attacco, Champions a tre punti: a Verona c'è il tridente

LEGGO (F. BALZANI) - L'attacco alla Champions, anzi l'attacco per la Champions. Gasperini domenica a Verona è pronto ad aggredire subito l'Hellas per archiviare al più presto la pratica e prendersi i tre punti che qualificherebbero di diritto la Roma alla massima competizione europea dopo 7 anni di assenza. Il tecnico ha provato, infatti, il tridente Soulè-Dybala-Malen che fin qui si è visto solo in due occasioni dal primo minuto: con Milan e Parma. La volontà di Gasp è quella di non correre rischi e di cercare subito il vantaggio anche per mandare un segnale a Como e Juve che giocheranno in contemporanea ai giallorossi. Per Soulé potrebbe trattarsi dell'ultima partita con la maglia della Roma considerato l'interesse dell'Aston Villa fresco vincitore dell'Europa League. Prima, però, l'argentino vuole ritrovare quel lampo che manca ormai dalla seconda giornata del girone di ritorno contro il Sassuolo. Il che rappresenterebbe un segnale anche per Scaloni in vista delle scelte finali sui convocati per il Mondiale. Una competizione che giocherà sicuramente Malen. Il bomber ha nel mirino quota 15 gol in campionato, il che lo porterebbe ad eguagliare un certo Gullit tra i marcatori olandesi più prolifici di tutti i tempi in Italia. E' tornato nei ranghi pure Koné che farà coppia con Cristante alla presenza numero 364, il che vuol dire aggancio a Masetti al 10° posto dei giocatori più presenti di sempre con la maglia della Roma. Mancheranno Wesley e Ndicka per il quale si contendono una maglia Ghilardi e Ziolkowski. In tribuna ci sarà anche Ryan Friedkin che dalla prossima settimana lavorerà insieme a Gasp su mercato e rinnovi. Tra i giocatori graditi al tecnico c'è anche Pepe, ala destra brasiliana (ma con passaporto italiano) del Porto.