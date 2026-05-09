Roma, crocevia Champions

La Roma si gioca tutto. E lo fa lontano dall'Olimpico, dove troppo spesso in questa stagione ha lasciato punti, certezze e occasioni. Parma è l'ultima crociata giallorossa:

un passaggio obbligato, pesante, quasi definitivo nella corsa Champions. [...] Perché i numeri raccontano una verità scomoda: quattro sconfitte nelle ultime sei trasferte sono un macigno che ancora pesa sul cammino europeo della squadra di Gasperini. [...] Eppure qualcosa è cambiato. Bologna ha lasciato segnali forti, concreti, quasi liberatori. In quella vittoria esterna la Roma ha ritrovato

faccia, aggressività e spirito. Ha ritrovato sé stessa. E allora il viaggio di Parma assume i contorni di un esame di maturità: vincere significherebbe arrivare al derby contro la Lazio con il sogno Champions ancora alla portata. La pressione c'è, eccome. [...] Ma ormai non ci sono più calcoli: la Roma deve fare nove punti nelle ultime tre partite contro Parma, Lazio e Verona. [...] E se il campo racconta una squadra finalmente feroce, lo spogliatoio oggi è forse la vera forza della Roma. Gasperini ha compattato il gruppo come cemento armato. Le immagini parlano quasi più delle parole: Dybala che applaude i compagni dalla panchina, gli abbracci del tecnico a Celik e agli altri giocatori a fine partita, gli occhi accesi di una squadra che sente il traguardo vicino. La Roma è diventata famiglia nel momento più difficile, quando serviva resistere senza sfaldarsi. [...] Dentro il progetto ci sono tutti: chi è in scadenza, chi tornerà al club di appartenenza, chi gioca meno e chi trascina la squadra. Nessuno si sente fuori. È questa la vittoria di Gasperini: aver trasformato un gruppo con diversi dubbi in una squadra che lotta come un blocco unico. [...]

(Corsport)