Roma, che balzo per l'Europa: il 4° posto dista un punto

Sul treno la Roma è salita. Dove porterà, lo si capirà tra 270 minuti. Ma il modo con cui ha azzannato la Fiorentina è la dimostrazione di quanto la squadra di Gasperini creda alla qualificazione Champions. Juventus a più uno, Milan a più tre, gli assist del fine settimana trasformati senza esitazione: sarà un arrivo in volata per il quarto posto. Rispetto a Spalletti ed Allegri, Gasp ha lo svantaggio degli scontri diretti in caso di arrivo a pari punti. Ma è pure Il tecnico, tra i tre, che ha per le mani la squadra più in forma. (...) Quattro reti, due tra-verse, un dominio assoluto con la complicità di una Fiorentina impresentabile sotto ogni profilo, soprattutto quello difensivo, peraltro scesa in campo senza un vero centravanti e pure alleggerita dalla sconfitta della Cremonese che di fatto ha reso la salvezza una formalità (basta un punto per l'aritmetica). Dopo 17' la Roma era già avanti 2-0 — Mancini di testa su angolo e Wesley al termine di un'azione da ma-nuale — e aveva colpito una traversa con un Malen imprendibile, attaccante che viaggia a una velocità non usuale per la serie A. (...) Ha deciso che la serata era quella giusta per mostrare un altro assist d'esterno dopo quello di Bologna: destinatario Pisilli e 4-o. Per la prima volta in tutta la stagione la squadra di Gasperini ha segnato quattro gol. E mai è stata così piena e vicina, per produzione offensiva, alle idee del suo allenatore.

(corsera)