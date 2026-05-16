Roma, c'è Planes come ds. El Shaarawy dice addio

Prima il campo, poi il resto. O forse tutto insieme, perché nella Roma di queste ore le due strade si stanno incrociando. Gasperini prepara il derby, fondamentale per la corsa Champions, e studia il compagno di Dybala e Malen nel tridente d'attacco. Intanto El Shaarawy ha annunciato sui social l'addio a fine stagione. (...) Mentre la presenza di Ryan Friedkin nella Capitale racconta che intorno alla squadra si sta muovendo anche la costruzione della nuova area sportiva. Il nome nuovo, ma in realtà non nuovissimo, per la direzione sportiva è quello di Ramon Planes. Persa la pista Giovanni Manna, che reste-à al Napoli, la proprietà americana ha allargato il campo anche a profi-li stranieri. E Planes, ex direttore sportivo del Barcellona e reduce dall'esperienza all'Al-Ittihad, è tornato d'attualità. In Arabia ha chiuso una stagione vincente con campionato e coppa. (...) Lo spagnolo era già stato avvicinato all'inizio dell'avventura americana a Roma, nell'estate del 2020, prima che la scelta cadesse poi su Tiago Pinto. Oggi quel dossier può riaprirsi dentro un contesto diver-so: Gasperini in panchina, una rosa da modellare, vincoli economici da rispettare e la necessità di scegliere un dirigente con visione internazionale, scouting e capacità di lavorare sul valore dei giocatori. (...)

(La Repubblica)