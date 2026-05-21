Roma Capoccia: stadio e voto

La prima pietra del termovalorizzatore di S. Palomba è stata posata venerdì 16 maggio, ma sulla strada che porta alle elezioni amministrative del 2027 non c'è solo la grande opera su cui il sindaco Roberto Gualtieri punta per risolvere l'annoso problema della "monnezza": entro un anno, ha detto Gualtieri, prenderanno il via anche i lavori per il nuovo stadio della Roma . È partita ufficialmente l'ultima fase dell'iter amministrativo che porterà alla costruzione della struttura progettata per la squadra giallorossa a Pietralata, con l'obiettivo di essere pronti per gli Europei del 2032. La nascita della seconda grande opera romana, dunque, correrà parallela alla corsa di Gualtieri per la rielezione, ed è uno dei segnali che indicano un inizio precoce e ufficioso di campagna elettorale del centrosinistra. [...] Lo sconforto regna presso i fan di Giovanni Malagò, quelli che pensavano di averlo come nome forte da contrapporre a Gualtieri, ché l'ex presidente del Coni, dopo il terremoto seguito all'ennesima non qualificazione dell'Italia per i mondiali, è candidato alla presidenza della Federcalcio. [...]

(Il Foglio)