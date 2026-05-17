Roma, c è il derby Dybala con Malen, Gasp: "Giochiamo contro noi stessi"

mezzogiorno di fuoco, (...) con il derby di Roma che più di tutte le altre gare ha creato malumori per via della finale degli Internazionali che si svolge a poche centinaia di metri alle 17. La mediazione trovata fra le istituzioni sull'orario, piaccia o meno, si traduce in una grande abbuffata per la qualificazione in Champions League. Cinque squadre (Napoli, Juve, Milan, Roma e Como) si giocano tutto negli ultimi 180' della stagione. Un posto nell'Europa che conta significa prestigio ma anche una significativa boccata d'ossigeno alle casse dei club.

Ore 12, il pranzo della domenica è molto ricco. "La Lazio farà di tutto per rovinarci la frittata", dice Gian Piero

Gasperini. È che dall'altra parte Maurizio Sarri, regolarmente in panchina nonostante la protesta contro l'orario del match, ha perso un bel po' di ingredienti: fuori causa Zaccagni, oltre a Romagnoli per squalifica, ieri ha dato forfait anche il portiere Motta. Considerato che il titolare Provedel è da tempo ko, in porta andrà Alessio

Furlanetto, 24 anni, debuttante assoluto, ultima presenza in un Fermana-Olbia (Serie C) del 2 marzo 2024. La Roma ci crede, pure se l'allenamento della viglia ha tolto Koné a Gasperini. "Ma ora giochiamo contro noi stessi — ha detto il tecnico della Roma —. Abbiamo motivazioni più vere e forti rispetto alla Lazio, siamo in corsa per un obiettivo che fino a poco tempo fa pareva difficilissimo. Intanto, siamo matematicamente in Europa League ed è un bel traguardo". Traguardo che però la Roma ha centrato già in sei delle ultime sette stagioni. Il vero salto sarebbe la Champions, lo sanno bene pure i Friedkin. Il vicepresidente Ryan è in città da inizio settimana e dorme dentro il centro sportivo: "La sua presenza è fondamentale — ha detto Gasperini —, quando c'è tutto funziona meglio. C'è meno gente che riporta le cose, la decisioni sono veloci, c'è possibilità di avere rapporti diretti, senza intermediari, che volontariamente o involontariamente cambiano un po' le

opinioni". È l'ennesima frecciata al fu Claudio Ranieri. (...) Con Dybala vicino al rinnovo: "C'è la volontà. E sono fiducioso anche per Pellegrini e Celik", ha aggiunto Gasp. Ma la frittata va cucinata oggi, per il futuro c'è tempo.

(corsera)