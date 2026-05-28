Roma, arriva D'Amico: il nuovo ds subito al lavoro sul rinnovo di Dybala

L'Atalanta ha ufficializzato l'addio di Tony D'Amico e, di fatto, ha spalancato la strada alla Roma. [...] Per D'Amico è pronto un accordo da oltre un milione di euro a stagione, per una Roma che prova a ricostruire la propria area sportiva attorno a Gian Piero Gasperini. Con gli uomini richiesti dall'allenatore di Grugliasco. Il dirigente pescarese diventerà ufficiale a breve, contestualmente con la separazione da Frederic Massara e insieme al nuovo responsabile del settore medico Riccardo Del Vescovo. [...]

A Bergamo il loro è stato un rapporto vero, fatto di divergenze di vedute, confronti forti, momenti di attrito e poi sintesi. Lo scontro diventato incontro e trasformato in stima profonda. E all'Atalanta quella convivenza, pur non sempre lineare, ha prodotto risultati enormi, fino al punto più alto della vittoria dell'Europa League. [...]

Il nuovo diesse dovrà gestire acquisti e cessioni, provando a dare continuità a una macchina che Massara, pur dentro un finale travagliato, ha comunque lasciato avviata su diversi dossier. Dai rinnovi di Dybala e Pellegrini, alle cessioni eccellenti da completare entro il 30 giugno. Poi la Roma potrà consegnare definitivamente l'area sportiva a D'Amico. Da quel momento inizierà il lavoro vero. E il primo indirizzo è già chiaro: Gasperini vuole ali. [...] I nomi che circolano raccontano il tipo di profilo cercato: Mason Greenwood del Marsiglia; Antonio Nusa, esterno norvegese già pallino di De Rossi e Crysencio Summerville, appena retrocesso in Championship con il West Ham. [...]

(La Repubblica)