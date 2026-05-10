Roma a Parma per la Champions. Gasp non cambia. Derby: si va verso lunedì alle 18

[...] Gasperini, in piena volata Champions, non vuole distrazioni per la squadra. E nemmeno per sé. Quindi la scelta del nuovo ds passa momentaneamente in secondo piano come l'atteso vertice con i Friedkin. Gian Piero insiste per parlare di calcio e lo accontentano a fatica. Quando ci riesce, fa capire le sue intenzioni per la partita di oggi al Tardini. Squadra che vince, non si tocca. «La Roma sta facendo bene, siamo in un momento di fiducia». Gasperini, insomma, pensa di confermare gli undici che hanno superato lunedì la Fiorentina. L'unica differenza può essere la posizione di Pisilli, allineato a Soulé, cioè da trequartista a sinistra nel 3-4-2-1, alle spalle di Malen. Cristante torna in mediana, abbassandosi accanto a Koné. Nella lista dei 23 convocati per il viaggio in Emilia sono entrati in extremis Gollini ed El Shaarawy. A proposito di ds, Giuntoli va all'Atalanta. Che però non ha ancora deciso se liberare

D'Amico, tra i candidati principali per la sostituzione di Massara. [...] E prima della fine ci sarà il derby: vicino lo slittamento di data per evitare la sovrapposizione con gli Internazionali, si va verso lunedì 18 alle 18 come data e orario.

(Corsera)