Rocchi intercettato tira in ballo al telefono un dirigente dell'Inter

E così i due dirigenti arbitrali più influenti della serie A - Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni - erano sotto intercettazione già più di un anno fa, e chissà se lo siano ancora. Proprio da uno di questi ascolti finalmente si può capire qualcosa di più dell'inchiesta della procura milanese sull'accusa di designazioni non proprio cristalline. Perché il 2 aprile 2025, a San Siro, l'ex designatore Rocchi sta parlando al cellulare con qualcuno del settore e nella conversazione, stando agli atti, tira in ballo un uomo dell'Inter: la figura operativa che per il club tiene i rapporti con gli arbitri partita per partita.

Secondo la procura proprio questa telefonata captata è determinante nel costruire il capo di imputazione a carico di Rocchi, accusato di concorso in frode sportiva con altre persone. Perché è in questo colloquio che l'ex designatore avrebbe riferito quali scelte arbitrali sarebbero state gradite o meno al club nerazzurro, si apprende declinato nella figura di Giorgio Schenone (non indagato).

Secondo l'accusa, da questo condizionamento - da capire se avvenuto in forma diretta o riferita - l'ex designatore avrebbe schierato in campo due fischietti ad hoc. E cioè Andrea Colombo, «gradito» all'Inter per la partita col Bologna del 20 aprile e Daniele Doveri, invece meno apprezzato dal club e quindi «combinato» sul ritorno di semifinale di Coppa Italia per «schermare» l'ipotesi che dirigesse l'eventuale finale e ulteriori partite di stagione con l'Inter in lotta per lo scudetto (vinto dal Napoli). [...]

Gervasoni ha risposto anche in merito a Inter-Roma del 27 aprile scorso, sul fallo non fischiato al nerazzurro Bisseck "cinturato" da Ndicka: «È stata questione di 15 secondi, non sono intervenuto nella scelta» del Var Di Bello e dell'Avar Piccinini, al contrario di quanto testimoniato da arbitri ed ex al pm. Poco dopo, al telefono con Rocchi, si sarebbero ammessi «l'erroraccio» commesso nel non richiamare l'arbitro.

(Repubblica)