Rinnovo di Dybala, slitta la decisione: prima la Champions

Slitta di una settimana il vertice per il rinnovo di Paulo Dybala. I Friedkin hanno chiesto di pazientare ancora qualche giorno, perché il possibile approdo in Champions League merita la piena concentrazione di tutto il club. In sostanza: la questione dei rinnovi contrattuali viene dopo.

Quello di Paulo è in cantiere, ma il secondo colloquio (in presenza) tra il vicepresidente Ryan Friedkin e l'entourage dell'argentino - programmato in questi giorni - non c'è stato. Nel suo weekend romano, l'agente Carlos Novel ha visto il derby, ma non la proprietà: il dialogo con Ryan prosegue via chat, almeno per questa settimana, decisiva per il futuro della Roma e non solo.

I milioni garantiti dallo sbarco in Champions League sposterebbero tanto: entrambe le parti vogliono quindi trattare con la piena consapevolezza sulle reali possibilità d'investimento della società, che - in ogni caso - non vorrà spingersi oltre i 3 milioni di euro per l'ingaggio dell'argentino. Che intanto attende: la sua volontà è quella di restare, ma certo si aspettava qualche mossa in più da parte del club. Sotto questo aspetto, non sono mancate perplessità e riflessioni, ma non solo da parte sua.

Il gruppo squadra è rimasto spiazzato dall'addio improvviso di El Shaarawy: pensavano che sarebbe arrivato con tempi e modi diversi. [...]

(La Repubblica)