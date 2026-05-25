Rinnovi, ds e acquisti: al lavoro sul futuro

E da oggi la nuova Roma. La prossima Roma, tutta da costruire. Non c'è tempo da perdere e infatti già in giornata, al massimo entro domani, Gian Piero Gasperini e Ryan Friedkin si metteranno seduti per definire le questioni lasciate in sospeso (giustamente) prima di Verona. (...) Questione numero uno (l'ordine è sparso, non temporale): i rinnovi dei contratti di Dybala, Pellegrini e Celik sono stati portati avanti in prima persona dal direttore sportivo Ricky Massara e i colloqui sono a buon punto, soprattutto per i primi due. (...) Dybala e Pellegrini rinnoveranno, salvo sorprese, ritoccando decisamente al ribasso i loro ingaggi. Un po' più complicato il discorso relativo a Celik, per il quale però Gasperini sta spingendo in maniera particolare, perché convinto dalla duttilità del difensore. C'è poi il capitolo legato al direttore sportivo. Il rapporto con Massara si chiuderà per volontà esclusiva di Gasperini e non della società. Al suo posto è in pole position Tony D'Amico, in uscita dall'Atalanta. (...) E da Bergamo potrebbe seguirlo anche Del Vescovo come responsabile sanitario del club: sarebbe un ritorno, avendo già lavorato a Trigoria. E poi c'è il capitolo mercato, inevitabilmente legato alla figura del prossimo ds e che va diviso in due sezioni. La prima, le cessioni da effettuare entro il 30 giugno: verosimilmente partiranno due titolari, anche se il piano del club sarebbe quello di far partire solo un big e di arrivare a dama in ottica fair play finanziario con altri addii (leggi Ziolkowski). Koné è il più vicino a lasciare, l'Inter da un anno non ha mai mollato la presa. Ma attenzione anche a Ndicka, che ha richieste in Premier. Poi scatterà la seconda sezione, il piano acquisti: Gasperini, al netto dei titolari che partiranno e dunque andranno sostituiti, ha indicato come priorità l'esterno di centrocampo (preferibilmente mancino, con Wesley da riportare a destra) e l'esterno offensivo di sinistra. Presto che è tardi, l'anno che porta al centenario va curato nei dettagli.

(corsera)