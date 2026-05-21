Riecco Rensch: l'uomo in più del rush finale

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - La trasferta di Parma ha cambiato la sua stagione e, soprattutto, potrebbe risultare decisiva per la Roma. Un gol e un rigore conquistato con cui Rensch ha tenuto in vita il sogno Champions. A novanta minuti dal termine della stagione, è tutto nelle mani della squadra di Gasperini e anche il laterale olandese sarà protagonista. Toccherà a lui, infatti, il compito di non far rimpiangere lo squalificato Wesley. L'ultimo mese e mezzo, però, è stato piuttosto positivo. Tre assist consecutivi con Inter, Pisa e Atalanta e la prima gioia in giallorosso che ha avvicinato la Roma al traguardo. Si è fatto trovare pronto, poi, anche quando è stato chiamato in causa in una sfida delicata come il derby. Entrato a pochi istanti dall'intervallo per sostituire l'infortunato N'Dicka, Rensch ha aiutato Celik a contenere le sortite offensive di Nuno Tavares. Arrivato a gennaio 2025 dall'Ajax per 6 milioni, a pochi mesi dalla scadenza del contratto, l'esterno olandese ha faticato a ritagliarsi uno spazio prima con Ranieri e, poi, con Gasperini. Il suo rendimento è stato spesso altalenante, tra prestazioni di livello come nei derby e nelle due sfide con la Juventus e prove negative come a Bergamo con l'Atalanta.

Domenica, nella partita più importante della stagione della Roma, Rensch dovrà offrire il proprio contributo per conquistare la qualificazione in Champions League.