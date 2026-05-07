Reset Malen. Si è fermato per ripartire

Dopo i timori, un lungo e profondo sospiro di sollevo. La notizia dell'assenza di

Donyell Malen dall'allenamento di ieri a Trigoria ha fatto tremare migliaia di romanisti, aggrappati al talento dell'olandese nella speranza della rimonta Champions. Donny ieri si è dovuto fermare, ma è stato uno stop "cautelativo". Questo, almeno, è quanto filtra dal Fulvio Bernardini: dopo la sfida contro la Florentina, nella quale l'ex Aston Villa ha portato a spasso la difesa viola ispirando due reti e colpendo due traverse, Gasperini lo ha visto un po' affaticato; martedì il calciatore si è allenato regolarmente, al termine della seduta però il tecnico gli ha consigliato fare un po'di lavoro a parte per evitare di sovraccaricare troppo i muscoli. Così ieri il centravanti si è dedicato a un lavoro specifico con i preparatori in palestra, lasciando stare per un giorno il pallone. Oggi si riaggregherà al gruppo. [...]

(corsport)