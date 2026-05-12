Ranieri: "Nazionale? Sono libero, ora direi di sì"

A Portofino, per il Premio Di Marzio, Claudio Ranieri apre a un futuro da ct dell'Italia: "La Nazionale? Dissi di no perché ero impegnato con la Roma e non potevo avere due lavori. Adesso sono libero, perché no? Mai dire mai", spiega l'ex allenatore e dirigente della Roma ai microfoni di Sky Sport, facendo riferimento alla chiamata come sostituto dell'allora dimissionario commissario tecnico Luciano Spalletti. "Dirigente o allenatore? Se vieni chiamato, devi dire sì e basta. Dobbiamo risollevarci, non si può restare così lontani dai grandi eventi". Su Ranieri girano già voci anche su un possibile ruolo come direttore tecnico della Nazionale.

(Il Messaggero)