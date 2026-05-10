Qui Trigoria, chi è Pietro Scala? Wesley, Bailey ma anche riferimento per Ryan Friedkin

Il nome di Pietro Scala è diventato di dominio pubblico durante la conferenza stampa di ieri a Trigoria [...] Ma chi è Scala? E un procuratore, che secondo Report avrebbe la licenza Fifa solo da novembre 2025. In realtà, sui registri Figc risulta regolarmente iscritto (almeno) da gennaio 2025, tanto da risultare come riferimento conclusivo di una trattativa Italia-estero. Scala è amico personale di Ryan Friedkin e uomo molto ascoltato dalla proprietà negli ultimi mesi, tanto da esser stato più volte riferimento nelle vicende di Trigoria.

(Corsera)