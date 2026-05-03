Qui Trigoria: c'è la Fiorentina, Koné titolare. Dubbi in avanti: pure la Joya in corsa

Altra giornata in gruppo per Manu Koné. Il francese è completamente recuperato e Gasperini è orientato a farlo giocare dal primo minuto domani contro la Fiorentina, anche in considerazione della squalifica di El Aynaoui. [...] Pisilli, invece, è in corsa per una maglia nel tridente offensivo, come già accaduto a Bologna. Malen e Soulé sono sicuri del posto, vicino a loro può giostrare il numero 61, ma c'è anche l'ipotesi di un lancio dal primo minuto di Dybala: Gasperini ci sta pensando, l'argentino sta meglio ma va capito il grado di tenuta. [...]

(Corsera)