Prima Malen, poi tutti gli altri titolari. Il tecnico prova il riposo intermittente

Meno uno a Parma-Roma. I giallorossi non possono permettersi passi falsi (in attesa di un regalo dell'ex Di Francesco questa sera) e per rendere ancora più ricco di significati il derby l'unico obiettivo sono i tre punti. Gasperini per il rush finale si affiderà ai fedelissimi e per questo durante la settimana ha cambiato il metodo di allenamento.[...] Gestione per gli undici che hanno battuto la Fiorentina lunedì che saranno gli stessi che scenderanno in campo al Tardini. Malen aveva già avuto un turno di riposo un paio di giorni fa. Il tecnico lo aveva visto un po' affaticato, e da quando è arrivato non ha saltato neanche una gara. [...] Fuori per infortunio ci sono ancora Pellegrini, Dovbyk e Zaragoza. Il primo punta il derby. Lorenzo non vuole perdere la stracittadina che negli ultimi anni gli ha dato più di una gioia. [...] Meglio prevenire che curare in questi casi e Gasperini ha scelto la strada della gestione. Nessun allenamento pesante per chi ha tirato il carro fino ad oggi. Sono ben sei i giocatori di movimento ad aver collezionato più di 2300

minuti in Serie A: Wesley (2300), Koné (2363), Celik (2469), Ndicka (2554), Mancini (2797) e Cristante (2856). [...] Il rischio di arrivare con la lingua di fuori a fine campionato è alto, la panchina rimane corta soprattutto in avanti e il tecnico non ha

intenzione di mollare proprio ora che l'obiettivo si è avvicinato ancora di più. Contro il Parma spazio alla formazione migliore. L'unico dubbio è tra Dybala e Soulé, mentre Pisilli è sicuro del posto. [...]Pochi cambi e nessun esperimento, è vietato sbagliare.

(Il Messaggero)