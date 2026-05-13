Ponte Milvio aspetta gli ultrà: "Alle 20 chiudiamo tutto, licenziate i dirigenti della Serie A"

La decisione di spostare il derby Roma-Lazio a lunedì sera ha scatenato una raffica di polemiche tra i commercianti e i residenti delle zone Ponte Milvio e Flaminio. L’ironia si mescola alla rabbia, come dimostrano le parole di Daniele Testoni, titolare dello storico bar Pallotta: «Se lo so io che faccio il barista che nel 2027 la finale di tennis è il 16 maggio, come fa la Lega a non saperlo? Sono del mestiere?».

(...) Il timore principale riguarda l'ordine pubblico in un match giocato in notturna. Dario Pallotta, della tabaccheria di famiglia, è netto: «Chi gestisce i calendari andrebbe licenziato. Il derby di sera fa paura». I ricordi corrono agli scontri dell'aprile 2025, quando cariche della polizia e lanci di oggetti trasformarono la zona in un campo di battaglia, portando il Municipio XV a chiedere che i danni venissero risarciti dalle società sportive.

(...) Per molti residenti, la partita di lunedì significherà l'inizio di un vero e proprio "coprifuoco". Tra scooter rovesciati, fioriere divelte e barricate viste l'anno scorso, la preoccupazione è palpabile. C’è chi, come Maria Teresa Terriaca, ha deciso che si chiuderà in casa sperando che non accada nulla, e chi, come Cesare Gerardini, si rassegna all'ormai cronica impossibilità di trovare parcheggio: «Lunedì la macchina non la tocco, altrimenti il posto non lo trovo più». Resta, nonostante gli anni passati, l'apprensione per quella che rimane, nel bene e nel male, la stracittadina.

(Repubblica)