Polymarket sbarca nel calcio di Serie A. Ma il sito non è autorizzato in Italia

Il 18 aprile scorso la Lazio ha annunciato un accordo da 22 milioni di dollari con Polymarket, che sarà main sponsor con il marchio sulla maglia biancoceleste. Nata come piattaforma di mercati predittivi, la società statunitense cresce in una zona grigia. Polymarket consente puntate in denaro sull'esito di eventi futuri di ogni tipo, dalla cattura di Maduro alla guerra in Iran, al destino del presidente del Consiglio italiano. Arrivato al successo dopo le elezioni americane del 2024, il sito ha una valutazione di 15 miliardi di dollari. Ha siglato accordi con Dow Jones, X, Yahoo Finance, Google Finance. Nello sport, partnership pluriennali con la Nhl, Mlb, LaLiga. Eppure per gli utenti singoli la piattaforma è parzialmente vietata in buona parte dell'Occidente. (...) Tra i motivi che rallentano la regolamentazione c'è l'inquadramento difficile dell'attività sul sito. Il caso più clamoroso è quello del solda-to americano Gannon Ken Van Dyke, che ha guadagnato oltre 400 mila dollari puntando sulla cattura di Ma-duro poche ore prima dell'arrivo delle forze armate americane in Venezuela. Van Dyke dovrà ora difendersi da accuse di insider trading - ombra che aleggia sull'intera piattaforma, che annovera tra gli advisor Donald Trump Jr. e tra gli investitori indiretti il cofon-datore di Palantir Peter Thiel. (...) «I problemi dei prediction markets -spiega a questo giornale Benjamin Schiffrin, direttore della Securities Policy per l'associazione Better Markets - sono riconducibili alla mancanza di regole su come le persone dovrebbero utilizzarle e alla possibilità di usare informazioni privilegiate per trarne profitto». (...) Secondo lui, la definizione può essere solo una: «Dovrebbero essere trattate come piattaforme di gioco d'azzardo. Servono regole uniformi e regolatori che le facciano rispettare». Poco chiaro è anche l'accesso al sito. Sebbene in molti Paesi, tra cui l'Italia, non abbia una concessione attiva, gli utenti continuano a puntare usando la Vpn per mascherare la posizione, e, considerando che la transazione avviene su block-chain, l'impossibilità di tracciare le vincite non aiuta. In Italia, Polymarket rientra nella competenza dell'Agenzia dogane e monopoli (Adm), che non ha autorizzato le scommesse sul sito. (...) Contattata da La Stampa, Consob ha precisato che «le attività connesse alle scommesse sul verificarsi o meno di de-terminati eventi non rientrano nelle sue competenze», aggiungendo di non intervenire anche perché «non si ravvisano iniziative promozionali nel caso in cui gli operatori finanziari utilizzino siti internet non disponibili in lingua italiana e/o adottino misure idonee a limitare o impedire la registrazione e la funzionalità operativa dall'Italia». L'accordo con la Lazio è valido fino al 2027-2028, con opzione al 2029. Nel frattempo, nessun regolatore sembra occuparsi della questione.

(La Stampa)