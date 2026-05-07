Pisilli, da partente a giocatore chiave

LEGGO - (F. BALZANI) Si è (ri)preso la Roma dopo essere stato a un passo dal perderla. Ma ora Niccolò Pisilli è tornato a fare la differenza e sarà indispensabile in questo ultimo tratto che potrebbe portare alla zona Champions. Un percorso di nuova crescita quello del centrocampista sotto la guida Gasperini che inizialmente aveva lasciato spesso Niccolò in panchina. Tanto che a gennaio si parlava di un probabile approdo al Genoa di De Rossi, il tecnico che gli aveva regalato l'esordio dal primo minuto. Pisilli però ha deciso di restare anche su indicazione di Gasp che in questi mesi ha migliorato alcune lacune tattiche del classe 2004. Fatto sta che è passato da 1 presenza da titolare nel girone d'andata alle 11 del ritorno condite da 2 gol e 2 assist. Tutti sotto gli occhi della fidanzata Anastasia Conti, nipote di Bruno e prossima alla convivenza con Pisilli.

Un crescendo che lo ha riportato in Nazionale, dove ora chiede un posto fisso consapevole che nel nuovo corso ci sarà più spazio per i giovani. Romano e romanista, Pisilli prosegue così la dinastia di Trigoria anche se il mercato incombe e le attenzioni non mancano. La Juve ha mosso i primi passi mentre da tempo il centrocampista piace anche in Premier. Si tratterebbe di una plusvalenza secca, ma la Roma fa muro. E inizia ad intensificare il pressing per il prossimo ds. Manna è salito in pole ed avrebbe già avuto un colloquio positivo coi Friedkin, in seconda fila c'è D'Amico. Gasp si aspetta una scelta rapida per avviare il mercato: primi contatti per Summerville del West Ham mentre si studia un possibile scambio di prestiti con la Fiorentina tra Piccoli e Dovbyk.