Pellegrini verso la fumata bianca

Certe storie non si misurano soltanto con i numeri. Anche se i numeri, in questo caso, parlano eccome. Sette gol, quattro assist, giocate pesanti, serate da trascinatore e reti che hanno spinto la Roma fino alla Champions League. Lorenzo Pellegrini è stato uno dei motori della rincorsa europea giallorossa, un leader silenzioso ma presente, decisivo nei momenti che contavano davvero. E adesso, mentre a Trigoria si pianifica il futuro, la volontà comune è una sola: andare avanti insieme. (...) Pellegrini vuole restare, Gasperini lo considera centrale nel progetto e anche la proprietà spinge per arrivare alla fumata bianca. I contatti sono continui, l’entourage del capitano sta lavorando per trovare l’intesa definitiva e la sensazione è che nei prossimi giorni possa arrivare la stretta di mano decisiva. La Roma vuole blindare uno dei volti simbolo della sua rinascita europea. (...) Più complicata, invece, la situazione legata a Zeki Celik. Anche lui è in scadenza, ma il rinnovo appare decisamente meno vicino. Le richieste economiche vengono considerate troppo alte dalla società, soprattutto in un’estate in cui a Trigoria si vuole mantenere equilibrio all’interno dello spogliatoio e della struttura salariale. I dialoghi proseguono, ma la strada resta in salita. (...)

(corsport)