Pellegrini: slitta il ritorno in campo

La buona notizia ieri è arrivata dal rientro in gruppo di Manu Koné e di Lorenzo Venturino. Due giocatori in più su cui potrà contare Gasperini per la delicatissima

trasferta di domenica sera contro il Verona. Entrambi erano assenti nel derby per problemi muscolari, entrambi hanno recuperato e saranno a disposizione di Gasperini al Bentegodi. Koné per giocare titolare, se saranno confermati i passi in avanti di ieri, Venturino per ritagliarsi un'occasione dalla panchina. Difficile invece vedere Lorenzo Pellegrini a disposizione dopo il forfait di domenica scorsa contro la Lazio. Al centrocampista giallorosso è stata riscontrata una sofferenza legata a un infiammazione sulla cicatrice del bicipite femorale destro: continua a lavorare individualmente e il suo rientro per Verona appare complicato. Oggi nuova seduta di allenamento per intensificare i lavori e prepararsi per il match. L'undici titolare è pressoché scritto, con una difesa ridisegnata per l'infortunio di N'Dicka: Ghilardi, Mancini ed Hermoso. Wesley squalificato, dentro Rensch a sinistra e Celik a destra. In mezzo al campo Koné, se ce la dovesse fare, con il solito Cristante. Rientra Soulé dal primo minuto dopo l'esclusione nel derby, con lui Dybala e, naturalmente Malen

chiamato a prendersi il Bentegodi per portare la Roma in Champlons.

(corsport)