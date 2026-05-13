Pellegrini sente aria di derby e si scalda. Dybala in pressing su Dan per il rinnovo

Almeno per le ultime due gare di campionato Gasperini

avrà il gruppo al completo con l'unica eccezione di Ferguson ormai finito nel dimenticatoio e salutato con netto anticipo. Oggi potrà riabbracciare Pellegrini e Dovbyk. I due torneranno ad allenarsi con il resto del gruppo e puntano alla convocazione nel derby. Lorenzo ha più chance di scendere in campo (difficile dal primo minuto) poiché l'infortunio è stato decisamente meno grave di quello di Artem che e finito sotto i ferri ed è fuori da gennaio. L'ultimo controllo col professor Lempainen ha portato al definitivo semaforo verde, ma potrà giocare al massimo due spezzoni di gara con Lazio e Verona. Pellegrini, (...) si è fermato nel momento migliore della stagione ed è ormai un amuleto delle sfide contro la La-

zio. Due gol negli ultimi tre, quattro in totale. (...) Il rinnovo di contratto è ancora da discutere, Gasp lo vorrebbe tenere ma fino a quando non tornerà Ryan nella Capitale è ancora tutto bloccato. Il 30 giugno si avvicina ed è in attesa di conoscere il suo futuro. Le possibilità di rimanere ci sono ma c'è bisogno di un incontro vero e proprio tra le parti che al momento ancora non è andato in scena. Il nodo principale riguarda l'ingaggio da 4 milioni più 2 di bonus che andrà necessariamente tagliato. Parlare di futuro a Trigoria, però, appare estremamente complicato. Massara è a un passo dall'addio e la caccia al direttore sportivo prosegue. Manna sembra allontanarsi ogni giorno di più, De Laurentiis ha alzato un muro invalicabile e in pole adesso c'è D'Amico. I contatti proseguono da diversi giorni per cercare di battere la concorrenza del Milan che è la prima scelta del ds. Non appena l'Atalanta ufficializzerà Giuntoli (pronto un contratto fino al 2029)

sarà libero di accordarsi con altre squadre. Cresce l'attesa anche per l'arrivo di Ryan e ad aspettarlo c'è Carlos Novel, agente di Dybala, che da ieri è nella Capitale. (...) Gasperini lo terrebbe e lui per ora ha messo in stand by il Boca e l'Inter Miami ed è disposto ad accettare uno stipendio più basso. Friedkin dovrebbe atterrare a Roma prima del derby (in città c'è ancora Corbin), dopo il suo arrivo partiranno i primi colloqui. Novel lo aspetta e ripartirà per la Spagna dopo la sfida con la Lazio. Giorni decisivi sia in campo che fuori. Da una parte c'è la Champions da provare a conquistare dopo otto anni dall'altra i piani per la prossima stagione ancora da disegnare.

(Il Messaggero)