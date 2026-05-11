Pazza Roma, magico Malen al 101': ribaltone a Parma. Gasp non si ferma più. Milan agganciato

Una partita che ne vale mille. Emozionante, sempre in bilico, uno sviluppo completamente diverso tra il primo e il secondo tempo, un finale clamoroso. E un rigore, al minuto 101, che può cambiare la volata per la Champions e la storia futura di una Roma che da anni insegue la coppa più bella e se la meriterebbe pure, ma che a un certo punto, per errori suoi e per la splendida prova del Parma, sembrava destinata a finire ancora nell'Europa minore. E invece, dopo il 2-2 di Rensch al 94', Donyell Malen ha segnato il tredicesimo gol del suo strepitoso campionato mandando la Roma a dormire accanto al Milan: quarto posto, stessi punti, scontri diretti a sfavore, tutto da giocare anche perché la Juve è appena un punto più su e il Como due sotto. Volata bellissima e la Serie A deve ringraziare il Parma e le altre squadre che senza obiettivi stanno dimostrando cosa significhi fare sport seriamente. [...]

Il ruolo dell'inseguitore, interpretato dalla Roma, è ammantato di epica ma è anche scomodo perché, nelle vicinanze del traguardo, non ammette errori. Per sbarcare in Champions i giallorossi devono fare bottino pieno e sperare in un rallentamento di chi li precede. Vincere a Parma, però, non è stato facile perché la squadra di Cuesta ha interpretato benissimo la gara, leggendone i momenti, alternando il blocco basso a uno schieramento più aggressivo. Ecco perché ci sono state due partite diverse. La prima l'ha gestita la Roma. A sorpresa Gasp lascia fuori Pisilli, il più in forma, puntando sulla fantasia di Dybala e Soulé, contemporaneamente in campo insieme a Malen come era accaduto solo in casa con il Milan a fine gennaio. Contro il blocco basso del Parma, d'altronde, servono tecnica e qualità sulla trequarti considerando anche che le ripartenze gialloblù sono inizialmente organizzate con lanci lunghi e non su combinazioni che spostano un certo numero di uomini in avanti, cosa che comporterebbe la necessità per i due argentini di rientrare di più. Si gioca a calcetto, più che a calcio: campo ridotto nella trequarti del Parma e a calcetto, beh, Dybala è un fenomeno. Paulo deve ritrovare una condizione atletica che gli consenta di essere competitivo anche coprendo una zona più ampia, ma in situazioni come quella di ieri è un valore aggiunto imprescindibile. È lui a mandare in gol Malen dopo una palla recuperata da Koné: sapiente appoggio di prima, bravissimo anche l'olandese che stoppa e tira nell'angolo. È sempre Dybala a pennellare sulla testa di Soulé il cross del raddoppio, che il compagno spreca centrando il palo: gol sbagliato, non sfortuna. Il Parma reagisce affidandosi all'effervescenza di Strefezza (mentre Elphege solo raramente intuisce le esigenze della squadra) e alla facilità di corsa di Valeri, i cui strappi sulla sinistra creano qualche piccola apprensione.

Ma la Roma sta bene e si vede da come vengono rispettati gli automatismi gasperiani. I trequartisti scivolano all'indietro per scompaginare la difesa avversaria e i braccetti si infilano nello spazio libero. [...]

Inizia la ripresa e tutto cambia. [...] La Roma avrebbe il tempo per ragionare e provare a soffocare di nuovo il Parma, ma non ci riesce perché i gialloblù, attorno a un ottimo Nicolussi, trovano linee di passaggio interne che destabilizzano il centrocampo di Gasp, e perché il tecnico fa un po' di confusione con le sostituzioni nell'intento di incidere subito. Pisilli entra e cambia due volte posizione, Dybala cala progressivamente, Malen spreca due enormi occasioni e quando Keita imbuca il 2-1 sembra tutto finito. Ma questo film assomiglia a Mulholland Drive, le sorprese non finiscono mai come le risorse della Roma. Non c'è nulla di razionale in quello che succede nel recupero. É solo calcio in purezza. Rensch diventa Superman, segna dal limite e poi invita Britschgi al fallo da rigore più stupido del mondo.

Malen spedisce verso l'incrocio il pallone e vicino alla luna i sogni del popolo giallorosso. Che notte per chi tifa Roma.

(Gasport)