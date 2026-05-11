Parma-Roma: la moviola dei quotidiani. Chiffi va in confusione. Il VAR lo salva nel finale

Una prestazione non brillante quella del fischietto di Padova che va in confusione e non riesce a gestire diversi episodi tra cui il possibile calcio di rigore negato ai giallorossi per un fallo di Valenti su Mancini. Gestione dei cartellini rivedibile per Chiffi, manca un giallo a Nicolussi Caviglia. Giusto annullare la rete di Pellegrino. Il 2-2 è regolare, Mancini sembra toccare con l'anca e si trova a terra, anche un fallo di mano non sarebbe stato punibile. Nel finale il VAR lo corregge e assegna il rigore decisivo alla Roma.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 5 [...] Al 20' contrasto Valenti-Mancini in area del Parma: episodio dubbio, con il difensore emiliano che colpisce gamba e palla. Al 54' tolto il gol a Pellegrino: giusto, Troilo è davanti a Svilar. Nel finale succede di tutto: al 94', sul gol di Rensch, Mancini sembra toccare la palla col fianco e comunque non c'è.

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 4 [...]Per Chiffi, però, è l'ennesima partita sbagliata di un'annata sbagliata (e, onestamente, potremmo proseguire, lo abbiamo sempre sostenuto). Come faccia a non essere rigore quello su Rensch è difficile anche immaginarlo, dare fallo poi alla difesa è follia. Ma la gara non si vede nelle piccole cose: Almqvist ributta in campo un pallone mentre la Roma sta facendo la rimessa laterale solo per perdere tempo. Un arbitro presente a se stesso avrebbe ammonito. Disastroso.

IL TEMPO Partita davvero complessa per Chiffi, con tanti episodi al limite e difficili da leggere. Nel primo tempo la Roma chiede due rigori. Il primo: vero che Circati sbilancia Dybala con un braccio, ma l'obiettivo del difensore è farsi spazio nella ricerca del pallone, il contatto non è punibile. Più complesso il secondo. Rischia Valenti, che su un pallone spiovente rifila un calcione a Mancini. Quel che è certo è che dalla dinamica sembra che l'argentino colpisca la gamba dell'avversario da sotto. La sensazione, però, è che il VAR non intervenga perché, quasi contemporaneamente al contatto, il difensore riesce anche a rinviare il pallone. Nella ripresa, molto contestato l'annullamento del gol di Pellegrino per un fuorigioco di Troilo. «Non può intervenire», dice Chiffi all'attaccante del Parma, riferendosi a Svilar: il movimento di Troilo - che si trova nell'area di porta a circa un metro di distanza dal portiere - interferisce con il suo tuffo. Curioso che anche all'andata fosse stato revocato - con OFR - un gol a Soulé per la stessa fattispecie di fuorigioco. Silent check sul 2-2 di Rensch per un possibile tocco di braccio di Mancini da terra. L'impatto sembra col fianco, ma anche se fosse stato col braccio non sarebbe stato punibile perché non è un fallo di mano. Poi l'episodio che cambia tutto. Ci sono due elementi dirimenti nel rigore assegnato alla Roma con OFR. Il primo è che Rensch vada in vantaggio su Britschgi: quello che inizialmente è un corpo a corpo nei limiti della regolarità, con schermaglie anche con le braccia, nel momento in cui Rensch prende posizione e va davanti all'avversario, diventa falloso. Il secondo è che il pallone finisce effettivamente proprio li e, forse, senza quella trattenuta, Rensch sarebbe riuscito anche a concludere verso la porta.

IL ROMANISTA - VOTO 5 [...] Al 19' l'episodio più dubbio del primo tempo: Dybala serve Mancini in area, il romanista entra contemporaneamente a Valenti sul pallone. Chiffi non rileva nulla, oggettivamente non è semplice, ma ci mette poca personalità (è in buona posi-zione). Il check stavolta è più lungo ma il Var Mazzoleni non cede: non è rigore perché, mentre scalcia Mancini, Valenti tocca anche il pallone. Elemento che non scagiona il parmense, ma di fatto è il "comma" (cit.) che consente agli arbitri di interpretare ad libitum. Al 36' Nicolussi Caviglia viene graziato dal giallo per un fallo netto su Koné: imprudenza. Nella ripresa, dopo il cartellino giallo rimediato da Strefezza che si toglie tutto dopo il il gps, arriva al 10' il gol di Pellegrino del 2-1 annullato per fuorigioco: chiara la dinamica con Troilo nell'area piccola davanti a Svilar che si abbassa e quindi disturba (la procedura vorrebbe l'on field review ma il gol viene annullato da Lissone, decisione sacrosanta). Al 19' ammonito Troilo per trattenuta su Malen e al 30' è bravo Venturino a costringere al giallo Britschgi. Poi il clou finale: al 4' di recupero la Roma pareggia con Rensch. Cuesta e compagni, frustrati dal pari, chiedono un braccio di Mancini che sembra più un anca, ma comunque non sarebbe punibile (in caduta a terra). Meno che mai c'è immediatezza perché a segnare non è Mancio. Poi al 6' di recupero succede l'insperato: Rensch imbeccato ancora da un cross morbido di Dybala da una parte all'altra dell'area è in vantaggio su Britschgi, prende posizione, inizia la trattenuta dello svizzero che non pensa al pallone (c'è anche un braccio di Rensch, per divincolarsi) e stende l'olandese con una cintura prolungata. Chiffi si perde e dà il fallo in attacco… Stavolta è solare e Mazzoleni non può esimersi dal richiamarlo al monitor: calcio di rigore e seconda ammonizione, per comportamento antisportivo (niente depenalizzazione).

Nessun dubbio, quindi, lo diciamo a beneficio del cerchiobottismo mainstream e delle domande piumate dei vari cronisti agli allenatori. Solo diversi errori, ancora una volta potenzialmente decisivi (in negativo) per la Roma di Gasp. [...]

IL MESSAGGERO - VOTO 5 Non fischia né al Var per un fallo di Valeri su Mancini in area di rigore del Parma."Compensa" l'errore annullando il gol a Pellegrino [...] e con il rigore concesso nel finale.