Orchestra Champions

Gasperini semina in allenamento e, come si è visto contro la Fiorentina, raccoglie in partita. E il collettivo a fare la differenza e non il singolo. Malen ovviamente non si discute, 12 gol segnati dal 18 gennaio, ma l'esibizione a tutto tondo - spettacolare e concreta - contro la squadra di Vanoli è coincisa con la serata di digiuno del centravanti (comunque ha colpito due volte la traversa e disegnato l'assist per il poker di Pisilli). Non c'è, dunque, solo l'olandese. La Roma, insomma, è anche altro.

Gioco e gol sintetizzano il lavoro quotidiano di Gian Piero. Che chiede attaccanti per la prossima stagione e in questa li sostituisce con i difensori. Che segnano e con continuità. Su 71 reti tra serie A e coppe, 19 sono state firmate da centrali e laterali che non si preoccupano esclusivamente di proteggere Svilar. Hanno dunque contribuito alla finalizzazione con il 27 per cento dei gol giallorossi. La conferma proprio contro i viola e nella notte in cui la Roma realizza 4 reti per la prima volta in questa stagione. Le 3 nel primo tempo sono di Manci-ni, Wesley ed Hermoso, protagonisti anche in altre partite in area avversaria. Sono, però, quelle del brasiliano e dello spagnolo, rispettivamente per il 2-0 e il 3-0, a premiare il coro di Gasperini. [...]

I giocatori si divertono, i tifosi applaudono e Gasperini è in estasi. Meno ricami per il tris della Roma in cui sono chiare la praticità e l'efficacia del sistema di gioco. Koné è elegante nel portarsi sul fondo. Da lì prepara l'assist migliore per chi ha la fortuna di riceverlo. Palla pulita nell'area piccola da spingere dentro. Hermoso c'è. Taglio improvviso per il tocco ravvicinato. De Gea assiste e incassa. Difensori, quindi, utilissimi per la corsa Champions. [...]

La curiosità, a testimoniare quanto i difensori siano coinvolti nel piano tattico di Ga-sperini, è legata alla partita d'esordio della Roma nelle tre competizioni a cui ha partecipato: il 23 agosto, in campionato contro il Bologna all'Olimpico, rete di Wesley su lancio di Cristante; il 24 settembre, in Europa League contro il Nizza all'Allianz Riviera, colpo di testa di Ndicka, su corner di Pellegrini e raddoppio di Mancini, piatto al volo su cross di Tsimikas; il 13 gennaio, in Coppa Itala contro il Torino in casa, gol di Hermoso, dopo il tunnel a Tameze, su assist di Bailey. Nessuno dei titolari della Roma ha comunque fatto cilecca. Sono 20 i marcatori stagionali. Da Arena fino a Ziolkowski. Non hanno partecipato al rac-colto, tra chi spesso è stato utilizzato, Ghilardi, Rensch, Tsimikas, Zaragoza, Venturi-no e Balley che ha salutato a gennaio.

(corsera)