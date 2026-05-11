Olimpico e Foro Italico, allarme sicurezza: "Rinviare il derby"

La decisione definitiva non è ancora stata presa. Ma le parole del questore di Roma Roberto Massucci indicano una linea precisa: disputare il derby tra Roma e Lazio lunedì 18 maggio, evitando la concomitanza con la finale degli Internazionali d'Italia di tennis, sarebbe una scelta di «buonsenso».

La proposta è arrivata ieri mattina, a margine della partenza della Race for the Cure al Circo Massimo. Un'ipotesi che torna sul tavolo mentre proseguono le valutazioni sulla gestione dell'ordine pubblico in un weekend che si annuncia particolarmente delicato per la Capitale. [...]

I nodi principali riguardano la sicurezza e la gestione dei flussi di tifosi e spettatori. Da una parte la tifoseria romanista, dall'altra il tifo organizzato della Lazio che, nel pieno della protesta contro il presidente Claudio Lotito, potrebbe disertare gli spalti dell'Olimpico e prolungare la permanenza a Ponte Milvio, tradizionale punto di ritrovo biancoceleste, costringendo le forze dell'ordine a mantenere operativo per molte ore l'imponente dispositivo di sicurezza per garantire l'afflusso e il deflusso di quanti entrerebbero allo stadio per seguire la partita e delle migliaia di persone radunate all'esterno.

Tifosi biancocelesti in contestazione con Lotito, ma anche ultrà giallorossi che potrebbero scegliere di non entrare proprio per presidiare i propri punti di ritrovo intorno all'Olimpico, come piazza Mancini e i chioschi sul Lungotevere a ridosso di ponte Duca d'Aosta, e cercare il contatto con gli avversari. [...]

Tutto questo mentre al Foro Italico va in scena la finale degli Internazionali. L'orario è quello delle 17 e la speranza degli organizzatori è quella di vedere in campo Jannik Sinner, scenario che richiamerebbe oltre diecimila spettatori sul Centrale e migliaia di persone nell'intera area del Foro. [...]

Le ipotesi sul tavolo sono limitate: la partita non può essere giocata di sera, dopo gli incidenti avvenuti la passata stagione. Rimangono due possibilità: domenica alle 12 e 30 oppure lunedì. [...]

(La Repubblica)