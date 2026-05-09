Oggi e domani Koné-Pisilli. Gasp ha scelto il centrocampo

Tre top player. Che oggi mancano nel 3-4-2-1 di Gasperini. Non è un caso che Gian Piero - ha le idee chiarissime, lui sì, sul futuro - abbia già indicato in quali zone del campo la Roma abbia la necessità di essere migliorata per il salto di qualità nella

nuova stagione. Tre titolari per competere con le big del campionato da schierare in

avanti, come del resto va ripetendo dall'estate scorsa, e sulla fascia: gli esterni alti, a destra e sinistra, e quello basso mancino. Nessuna richiesta, al momento, per il centrocampo. Dove pensa di aver individuato il tandem ideale. Sono Koné e Pisilli. [...] Gasperini li ha promossi. [...] Sono due nazionali, francese ed italiano. Giovani e di prospettiva. Così Gian Piero è pronto a confermarli in coppia pure l'anno prossimo, a prescindere dalla permanenza di Cristante, El Aynaoui e Pellegrini che restano comunque alternative affidabili. Solo il mercato può cambiare la situazione: Koné e Pisilli, insieme con Svilar, sono i giocatori giallorossi più richiesti. Con entrambi la plusvalenza è assicurata. Robusta per Manu, totale per Niccolò. L'allenatore, però, chiederà al nuovo ds di sacrificare altri titolari e non loro due. [...] Gasperini, comportandosi come fa il giorno dopo le partite ufficiali, ha diviso la squadra in due gruppi. L'addestramento più impegnativo in campo è stato dedicato ai giocatori che non dovrebbero partire dall'inizio, domani pomeriggio al Tardini: da Dybala, ancora in ballo con Soulé per giocare alle spalle di Malen, a Ziolkowski. [...] Gian Piero ha quindi voluto preservare i giocatori su cui punterà nella volata Champions che prevede tre partite, in cui l'obiettivo è l'en plein (sono necessari 9 punti per sperare fino all'ultimo nel quarto posti): oltre a quella di Parma, il derby e il viaggio a Verona in chiusura di campionato. [...]

(Corsera)