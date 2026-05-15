Obiettivo Dybala: filo diretto con Ryan Friedkin

Un filo diretto con Ryan Friedkin, presente a Trigoria. L'entourage di Paulo Dybala parla solo con il vicepresidente per sbloccare il rinnovo dell'argentino, senza coinvolgere - almeno per ora -il direttore sportivo Frederic Massara. I primi contatti già nei giorni scorsi, ma la settimana decisiva sarà la prossima. In queste ore l'agente Carlos Novel è a Madrid (il dialogo con la Roma prosegue anche da li); poi farà ritorno nella Capitale per il derby, che diventa quindi uno spartiacque non solo per il cammino della Roma verso la Champions League, ma per il futuro dello stesso Dybala. L'obiettivo è sedersi al tavolo senza pressioni, discutere in tutta calma i possibili termini del nuovo accordo. (...) La Roma è sicura della sua posizione di forza: Trigoria vuo-le dettare le condizioni, visto che Dybala (32 anni) non ha ricevuto molte altre proposte dai top campionati europei. Di quanto parliamo? Di circa 8 milioni d'ingaggio, sono insostenibili per le casse romaniste. Lo stipendio va quindi falciato di netto: meno della metà delle cifre attuali. La Roma, in concreto, non può sborsare più di tre milioni, bonus compresi. Resta da capire se Dybala e il suo entourage daranno il semaforo verde al ridimensionamento. (...) Ma il capitolo rinnovi va oltre Dybala. Resta in sospeso la questione Pellegrini. Anche in questo caso, Gasperini chiede la permanenza del giocatore, ma non si registrano contatti tra le parti. La strada, di fatto, è ancora in salita, perché l'entourage di Lorenzo non ha intenzione di piegarsi alle condizioni poste dal club. Pellegrini non ha fretta, preferisce aspettare la fine del campionato prima di muoversi. (...)

(La Repubblica)