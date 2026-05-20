Nuovo stadio a Pietralata: via all'ultima fase dell'iter per approvare il progetto

Attesa finita. I tecnici della Roma, coordinati da Lucio Bernabé, dopo giorni di aggiustamenti e correzioni hanno inviato ieri mattina una tripla pec: al commissario straordinario per gli stadio Uefa 2032, al Comune di Roma e alla Regione Lazio. Nella pec c'è il progetto definitivo dello stadio giallorosso a Pietralata e la richiesta di far partire l'iter di approvazione finale: conferenza di servizi decisoria e procedimento autorizzatorio unico regionale, il Paur. Con questo passaggio si apre, dopo mesi di attesa, l'ultimo miglior, quello che, se andrà tutto bene, chiuderà l'iter amministrativo del progetto e condurrà all'avvio dei cantieri veri e propri. Come detto, il destinatario principale della pc è il commissario straordinari. Per usare la definizione ufficiale, è il commissario «per la realizzazione e il compimento delle opere necessarie strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio "Uefa Euro 2032" e in materia di impianti sportivi, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del registrato dalla Corte dei Conti il 30 marzo 2026, nella persona dell'ingegner Massimo Sessa».

In queste settimane, dalla formalizzazione della nomina, Sessa è stato impegnato con Comune e Regione per redigere una convenzione, una sorta di contratto, per specificare in modo chiaro quali saranno le procedure da seguire. Nel testo della convenzione (che nei prossimi giorni dovrà essere "ratificato" dalla Giunta comunale e da quella regionale), si legge: «tra i compiti assegnati al Commissario Straordinario per gli stadi rientra, in via prioritaria, il completamento dell'iter autorizzativo per la realizzazione del nuovo stadio di calcio dell'A.S. Roma in località Pietralata» e che la convenzione «disciplina il rapporto di collaborazione tra il Commissario Straordinario del Governo, la Regione Lazio e Roma Capitale, che operano anche a supporto e in avvalimento del Commissario Straordinario».

Fra i compiti del Commissario rientrano «l'indirizzo, il coordinamento e l'attuazione degli interventi relativi al nuovo stadio di calcio della A.S Roma; il completamento dell'iter procedimentale del nuovo stadio di Pietralata, con specifico riferimento alla fase del Procedimento Ambientale Autorizzativo Unico Regionale e della Conferenza di Servizi decisoria, nonché a tutti gli adempimenti conse-guenti; e ogni ulteriore attività di supporto tecnico-ammini-strativo, urbanistico, infrastrutturale e gestionale necessaria alla realizzazione dello stadio e all'esercizio delle funzioni commissariali nell'ambito del territorio di Roma Capitale». [...]

Ora, con l'arrivo della pec, il Commissario straordinario dovrà far partire le convocazioni per la conferenza di servizi e quelle per la valutazione di impatto ambientale. La previsione è a stretto giro possa avere luogo la prima seduta - probabilmente fisica e nella sala del Consiglio superiore del Lavori pubblici di via Nomentana - per poi proseguire con eventuali sedute in videoconferenza e con lo scambio di documenti e pareri. [...]

Formalmente, la conferenza può durare al massimo 90 giorni con una sola possibilità di proroga per un massimo di altri 30 giorni. Il commissariamento, però, potrebbe abbreviare (e non di poco) questi tempi.

(Il Messaggero)