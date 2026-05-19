Ndicka: lesione alla coscia, Wesley out, Koné in dubbio

Vincere nonostante la nuova emergenza. La Roma domenica a Verona può conquistare i tre punti definitivi per entrare in Champions League, ma Gasperini dovrà di nuovo fare i conti con le assenze. Oltre allo squalificato Wesley, infatti, il tecnico deve rinunciare a Ndicka che nel derby ha rimediato una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro. (...) Al suo posto, al Bentegodi, sarà ballottaggio tra Ghilardi e Ziolkowski anche perché Rensch dovrà sostituire proprio Wesley sulla fascia sinistra. Difficile possa recuperare anche Lorenzo Pellegrini che, poche ore prima della sfida alla Lazio, ha accusato una sofferenza sulla cicatrice del bicipite femorale destro. (...) Da valutare giorno per giorno, infine, le condizioni di Koné anche lui rimasto in tribuna domenica scorsa per un sovraccarico funzionale alla coscia. In caso di assenza toccherà di nuovo ad El Aynaoui.

(gasport)