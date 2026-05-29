Nasce il Roma Club, al Consiglio regionale Valeriani presidente

Nasce in Consiglio regionale il Roma Club: Il nuovo circolo ufficiale della Roma, che riunisce dipendenti, amministratori, consiglieri regionali e rappresentanti istituzionali accomunati dalla passione per la "Magica". Il Club è stato promosso dal consigliere regionale Massimiliano Valeriani (Pd) e conta già oltre 100 soci.

All'iniziativa hanno aderito anche altri consiglieri, di maggioranza e opposizione, insieme ad assessori della giunta regionale, tutti tifosi romanisti. All'inaugurazione,

svoltasi mercoledì 27 maggio nella sala Mechelli del Consiglio regionale, hanno partecipato anche

"vecchie glorie" della Roma, come il principe Giuseppe Giannini, Ubaldo Righetti, Tonino Tempestilli, Alberto Faccini e Max Tonetto, insieme ai vertici dell'Unione Tifosi Romanisti. Presente anche il cantautore Marco Conidi, che ha emozionato tutti i partecipanti sulle note della mitica "Mai sola mai". (...) Il Club è presieduto da Valeriani e fra i consiglieri che vi hanno aderito c'è il presidente del Consiglio regionale, Antonello Aurigemma (FdI), poi Mario Ciarla ed Eleonora Mattia (anche loro dem), Luciano Nobili (Iv), poi l'assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera (Fdl). E, ancora, Michela Calitano, Pd, ex calciatrice sia della Roma che della Lazio, e Claudio Marotta (Sinistra Civica Ecologista). Insomma, la passione per i colori giallorossi non conosce divisioni politiche.

(Il Messaggero)